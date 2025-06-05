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Азербайджанская нефть подешевела на 2%

Азербайджанская нефть подешевела на 2% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,4 или 2% - до $68,47.
Энергетика
5 июня 2025 г. 10:33
Азербайджанская нефть подешевела на 2%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,4 или 2% - до $68,47.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $66,52.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $1,43 или 2,08% - до $67,13 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil falls by 2%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 2 % ucuzlaşıb

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