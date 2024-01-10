Азербайджану выплачен очередной бонус по АЧГ

В связи с соглашением по блоку месторождений “Азери-Чыраг-Гюнешли” (АЧГ), расположенному в азербайджанском секторе Каспийского моря, иностранные инвесторы выплатили Азербайджанскому государственному нефтяному фонду (ГНФАР) 7-ю часть суммы бонуса.

Государственному нефтяному фонду Азербайджана (ГНФАР) перечислен седьмой транш бонуса в рамках контракта на разработку блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), расположенному в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на ГНФАР, размер бонуса составляет 450 млн долларов США.

Было отмечено, ГНФАР в виде бонуса по условиям контракта получит восемью траншами (ежегодно) суммарно 3 млрд 600 млн долларов США. Следующая, последняя выплата бонуса ожидается в январе 2025 года.

Отметим, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана.