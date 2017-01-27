Азербайджану выделен павильон на международной выставке “ЭКСПО-2017”

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В столице Казахстана Астане подписан документ о приеме-сдаче выставочной площади, выделенной под Азербайджанский национальный павильон на международной выставке “ЭКСПО-2017: Энергия будущего”.

Об этом сообщили Report в министерстве энергетики.

По информации, документ подписали гендиректор по строительству выставки Национальной компании "Астана ЭКСПО-2017" Боталкан Сандыкбаев и глава Аппарата министерства энергетики Ифтихар Гусейнов.

Национальный день Азербайджана на выставке, которая продлится с 10 июня по 10 сентября, назначен на 9 июля. Соответствующим поручением президента Ильхама Алиева комиссаром национальной секции Азербайджана на выставке будет министр энергетики Натиг Алиев.

Павильон площадью 403,3 кв. м построен по концепции “Страна огней – энергия из прошлого в будущее” и отражает национальные ценности Азербайджана.

На международной выставке “ЭКСПО-2017: Энергия будущего” ожидается участие представителей свыше 100 стран и 18 международных организаций.