Азербайджану требуется еще 9 ГВт ВИЭ-мощностей для производства 500 тыс. тонн "зеленого" водорода

17:37

Азербайджану требуется дополнительно 9 гигаватт мощности в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для производства 500 тыс. тонн "зеленого водорода".

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Рена Гумбатова в ходе панельной дискуссии "Зеленая энергия – реализация потенциала в Каспийском регионе".

По ее словам, объем рассчитан на внутренние и экспортные нужды: "Цель амбициозна, но достижима с учетом потенциала страны".

Она также отметила, что до 2027 года в Азербайджане планируется ввести 2 ГВт новых мощностей в сфере ВИЭ, из них 1,5 гигаватта - по 8 солнечным проектам, и еще два ветровых проекта на 480 мегаватт.