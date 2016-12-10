Азербайджан сократит добычу на 35 тысяч баррелей в сутки

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В министерстве нефти Нигерии заявили, что во время встречи производителей нефти в Вене страны, не входящие в ОПЕК, согласились сократить добычу полезного ископаемого суммарно на 612 тыс. баррелей в день.

Как передает Report, об этом сообщается в твиттере ведомства.

«Мы рады сообщить, что ОПЕК и страны, не входящие в организацию, на министерской встрече достигли позитивных результатов», — говорится в сообщении министерства.

Россия сократит добычу на 300 тыс. баррелей в сутки, Мексика — на 100 тыс., Казахстан — на 50 тыс., Оман — на 45 тыс., Азербайджан — на 35 тыс., Малайзия — на 35 тыс., Бахрейн и Экваториальная Гвинея — по 12 тыс., Южный Судан — на 8 тыс., Бруней — на 7 тыс., Судан и Боливия — по 4 тыс. баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что страны вне ОПЕК согласны на сокращение добычи более чем на 600 тыс. баррелей.