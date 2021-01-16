Азербайджанский свет загорелся в Шуше спустя много лет

Накануне президент Ильхам Алиев посетил Шушу и в своем выступлении сообщил о подаче электроэнергии в город

ОАО "Азеришыг" опубликовало в социальной сети информацию в связи с освещением города Шуша.

Как сообщает Report, в публикации указано, что в результате электроснабжения освобожденного от оккупации города Шуша были освещены главные улицы города и мечеть Юхары Гевхар-ага.

Отметим, что накануне президент Ильхам Алиев посетил Шушу и в своем выступлении сообщил о подаче электроэнергии в город.

Напомним, что 27 сентября 2020 года героические солдаты Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начали контрнаступательную операцию и за 44 дня положили конец 27-летней оккупации. 8 ноября 2020 года наша победоносная армия освободила Шушу от армянской оккупации.