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    Азербайджанский специалист был назначен директором в лондонском офисе BP

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Еще один азербайджанский специалист назначен на высокую должность в английской транснациональной нефтегазовой компании "British Petroleum".

    Как передает Report, Лейла Новрузова будет директором отдела по людским ресурсам в лондонском офисе BP.

    Л.Новрузова до этого занимала должность вице-президента по людским ресурсам в компании "BP-Azerbaijan".

    Занимающийся ранее планированием и коммерческими операциями по Азербайджану, Грузии и Турции, а также по Северной Африке и ближневосточному региону Эмиль Исмаилов в апреле этого года был назначен вице президентом в BP по Австралии.

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