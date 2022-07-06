Азербайджанский газ в Болгарию может поступить уже в июле

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB), предназначенный для транспортировки азербайджанского природного газа в Болгарию, может быть введен в эксплуатацию уже в июле.

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB), предназначенный для транспортировки азербайджанского природного газа в Болгарию, может быть введен в эксплуатацию уже в июле.

Об этом заявил журналистам министр энергетики Греции Костас Скрекас, передает Report со ссылкой на греческую прессу.

Он отметил, что на открытии IGB в Комотини 8 июля также будет присутствовать премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Отметим, что IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 3-5 млрд кубометров.