Глава МИД Венгрии: Азербайджанский газ имеет особое значение для диверсификации энергопоставок в Европу

Азербайджанский газ имеет особое значение в диверсификации энергопоставок в Европу.

Азербайджанский газ имеет особое значение в диверсификации энергопоставок в Европу.

Как передает командированный в Софию корреспондент Report, об этом министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто заявил на подписании меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии Bulgartransgaz, Румынии Трансгаз, Венгрии FGSZ, Словакии Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Петер Сиярто отметил важность обеспечения безопасности энергопоставок в Европу, в частности расширение маршрутов и объемов поставок. По его словам, особое значение в этом имеет азербайджанский газ.

Глава МИД Венгрии подчеркнул важность создания инфраструктуры для обеспечения поставок: "Без наличия соответствующих трубопроводов Центральной Европе будет невозможно получить необходимые объемы поставок из Азербайджана".