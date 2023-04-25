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Глава МИД Венгрии: Азербайджанский газ имеет особое значение для диверсификации энергопоставок в Европу

Глава МИД Венгрии: Азербайджанский газ имеет особое значение для диверсификации энергопоставок в Европу Азербайджанский газ имеет особое значение в диверсификации энергопоставок в Европу.
Энергетика
25 апреля 2023 г. 14:11
Глава МИД Венгрии: Азербайджанский газ имеет особое значение для диверсификации энергопоставок в Европу

Азербайджанский газ имеет особое значение в диверсификации энергопоставок в Европу.

Как передает командированный в Софию корреспондент Report, об этом министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто заявил на подписании меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии Bulgartransgaz, Румынии Трансгаз, Венгрии FGSZ, Словакии Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Петер Сиярто отметил важность обеспечения безопасности энергопоставок в Европу, в частности расширение маршрутов и объемов поставок. По его словам, особое значение в этом имеет азербайджанский газ.

Глава МИД Венгрии подчеркнул важность создания инфраструктуры для обеспечения поставок: "Без наличия соответствующих трубопроводов Центральной Европе будет невозможно получить необходимые объемы поставок из Азербайджана".

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Версия на английском языке Hungarian FM: Azerbaijani gas of particular importance for diversification of energy supplies to Europe
Версия на азербайджанском языке Peter Siyarto: “Azərbaycan qazı Avropaya enerji nəqlinin şaxələndirilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir”

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