Азербайджанский газ доставлен потребителям Греции

Природный газ из азербайджанского сектора Каспийского моря по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) уже доставлен потребителям Греции

Природный газ из азербайджанского сектора Каспийского моря по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) уже доставлен потребителям Греции.

Как сообщает Report со ссылкой на греческую прессу, первый азербайджанский газ потребители Греции получили через газораспределительную сеть DEPA.

Благодаря реализации проекта TAP и заключению соглашения с DEPA Греция укрепила свое участие в стратегическом проекте Европейского союза по присоединению к "Южному газовому коридору" и усилению диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа в Европу.

Генеральный директор газораспределительной компании DEPA Константинос Ксифарас заявил, что с запуском коммерческих поставок Греция еще больше увеличивает свои поставки, приобретая природный газ по конкурентоспособной цене, и выиграют от этого конечные потребители, включая промышленность, домашние хозяйства и предприятия страны.

Напомним, что недавно, спустя 4,5 года после начала строительных работ в греческом городе Салоники, начаты коммерческие операции на 878 - километровой газотранспортной системе TAP. Многонациональная промышленная команда профессионалов усердно и эффективно работала в сложных условиях для своевременной сдачи в эксплуатацию этой стратегической части энергетической инфраструктуры.

TAP – европейская ветвь "Южного газового коридора", связующий проект, по которому из Азербайджана на европейские рынки будет транспортировано 10 млрд кубометров природного газа. Потенциал трубопровода позволяет повысить его пропускную способность в два раза, до 20 млрд кубометров в год.