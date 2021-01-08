О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанский газ доставлен потребителям Греции

Азербайджанский газ доставлен потребителям Греции Природный газ из азербайджанского сектора Каспийского моря по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) уже доставлен потребителям Греции
Энергетика
8 января 2021 г. 10:58
Азербайджанский газ доставлен потребителям Греции
0 : 00
0 : 00

Природный газ из азербайджанского сектора Каспийского моря по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) уже доставлен потребителям Греции.

Как сообщает Report со ссылкой на греческую прессу, первый азербайджанский газ потребители Греции получили через газораспределительную сеть DEPA.

Благодаря реализации проекта TAP и заключению соглашения с DEPA Греция укрепила свое участие в стратегическом проекте Европейского союза по присоединению к "Южному газовому коридору" и усилению диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа в Европу.

Генеральный директор газораспределительной компании DEPA Константинос Ксифарас заявил, что с запуском коммерческих поставок Греция еще больше увеличивает свои поставки, приобретая природный газ по конкурентоспособной цене, и выиграют от этого конечные потребители, включая промышленность, домашние хозяйства и предприятия страны.

Напомним, что недавно, спустя 4,5 года после начала строительных работ в греческом городе Салоники, начаты коммерческие операции на 878 - километровой газотранспортной системе TAP. Многонациональная промышленная команда профессионалов усердно и эффективно работала в сложных условиях для своевременной сдачи в эксплуатацию этой стратегической части энергетической инфраструктуры.

TAP – европейская ветвь "Южного газового коридора", связующий проект, по которому из Азербайджана на европейские рынки будет транспортировано 10 млрд кубометров природного газа. Потенциал трубопровода позволяет повысить его пропускную способность в два раза, до 20 млрд кубометров в год.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani gas delivered to Greece
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qazı Yunanıstan istehlakçılarına çatdırıldı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Названы три причины роста цен на нефть
Названы три причины роста цен на нефть
8 января 2021 г. 11:39
Фикрет Юсифов: Изменение тарифов не окажет серьезного влияния на цены
Фикрет Юсифов: Изменение тарифов не окажет серьезного влияния на цены
8 января 2021 г. 11:00
Азербайджанская нефть незначительно подешевела 
Азербайджанская нефть незначительно подешевела 
8 января 2021 г. 10:33
Ильхам Алиев: Мы заново составили энергетическую карту Евразии
Ильхам Алиев: Мы заново составили энергетическую карту Евразии
7 января 2021 г. 19:04
США приостановили импорт нефти из Саудовской Аравии впервые с 1985 года
США приостановили импорт нефти из Саудовской Аравии впервые с 1985 года
7 января 2021 г. 17:43
Доля возобновляемой энергетики в Азербайджане будет доведена до 30%
Доля возобновляемой энергетики в Азербайджане будет доведена до 30%
7 января 2021 г. 15:02
Нефть дорожает на общем оптимизме
Нефть дорожает на общем оптимизме
7 января 2021 г. 14:57
Пярвиз Шахбазов: В прошлом году наша добыча нефти снизилась на 8,2%
Пярвиз Шахбазов: В прошлом году наша добыча нефти снизилась на 8,2%
7 января 2021 г. 13:48
Началась разработка концепции зеленого пространства в Карабахе
Началась разработка концепции "зеленого пространства" в Карабахе
7 января 2021 г. 13:15
Азеригаз газифицировал 362 здания
"Азеригаз" газифицировал 362 здания
7 января 2021 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi