Азербайджанский эксперт не исключает дальнейшего снижения цен на нефть в 2015 году

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Увеличение добычи нефти в странах вне ОПЕК оказывает повышающее воздействие на текущее предложение сырья на мировом рынке на фоне наблюдающегося сокращения спроса. Данный процесс обуславливает дальнейший спад цены на нефть на мировом рынке.

Об этом Report заявил эксперт-экономист, бывший заместитель министра экономики Азербайджана Октай Ахвердиев: "Судя по тому, что Россия и Ирак увеличивают добычу нефти, то цена на нефть будет и дальше падать - спрос будет меньше, чем предложение. Россия это делает с целью компенсации падения цены. Хотя это не поможет, т.к. цена будет и в дальнейшем падать, о чем говорят оценки международных экспертных организаций".

По словам экономиста, на данный момент трудно делать какие-либо конкретные прогнозы по цене на нефть: "Только по окончанию первого квартала можно будет дать точный прогноз".

О.Ахвердиев отметил, что у Азербайджана есть различные варианты выхода из кризиса в случае сохранения низкой цены на нефть.

"В 2009 году мы не выполнили госбюджет на 1,5 млрд. манатов, и несмотря на это, никаких кризисов в Азербайджане не было. Правительство просто изменило структуру расходов и уменьшило инвестиционные расходы, выполнив все основные свои финансовые обязательства", - отметил он, напомнив, что цена нефти тогда упала до 37 долларов/баррель.