Азербайджанские ученые проведут в Астане конференцию по альтернативной энергетике

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанские ученые проведут сегодня в Астане (Казахстан) конференцию "Энергия, жизнь и наука". Как сообщает Report со ссылкой на 24.kz, мероприятие пройдет в рамках ЭКСПО-2017.

Исследователи намерены использовать эту крупную международную площадку для того, чтобы заинтересовать посетителей и привлечь как можно больше инвестиций к своим проектам. В частности, исследователи представят новые виды альтернативной энергии и пути их получения.

Директор Дома ученых Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Нурида Гулиева заявила, что на научной конференции в рамках ЭКСПО-2017 в Астане будут представлены достижения ученых в области газогидратов: "Другая наша презентация посвящена использованию биоресурсов для получения биомоторного горючего. Кроме того, мы представим новые пути получения солнечной энергии. Проведение ЭКСПО - очень большое достижение для Казахстана. Потому что таким образом страна становится местом, где собирается большое количество ученых, экспертов, туристов и простых граждан. Кроме того, ЭКСПО предоставляет огромную информацию о достижениях страны-организатора".

Академик-секретарь НАНА Назим Мамедов добавил, что в целом можно любой материал, который имеется под рукой, и подобрав соответствующую технологию, превратить в энергию: "Собственно все, что нас окружает - это и есть энергия. Другой вопрос, насколько эта технология будет рентабельна, насколько она будет проста и доступна для человечества. ЭКСПО и в Милане, и Астане помогают смотреть в будущее и находить наиболее прямые пути достижения очень важной цели - обеспечения всего человечества энергией".