Азербайджанская нефть в прошлом году подорожала в среднем на 45%

В 2022 году средняя цена одного барреля нефти марки "Azeri Light" на мировом рынке составила 103,6 доллара США.

В 2022 году средняя цена одного барреля нефти марки "Azeri Light" на мировом рынке составила 103,6 доллара США.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете о выполнении государственного бюджета на 2022 год.

Согласно документу, это на 44,7% больше средней цены в 2021 году и на 21,8% больше показателя, взятого за основу при пересмотре госбюджета на 2022 год.

"На фоне неопределенности в мировой экономике и на сырьевых рынках цены на нефть и природный газ превысили прогнозы. Высокие цены на энергоносители в основном были обусловлены военными столкновениями между Россией и Украиной, введением санкций, экспортными и ценовыми ограничениями из-за конфликта, а также соглашением между странами ОПЕК+ о снижении уровня добычи нефти", - говорится в отчете.