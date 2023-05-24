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Азербайджанская нефть в прошлом году подорожала в среднем на 45%

Азербайджанская нефть в прошлом году подорожала в среднем на 45% В 2022 году средняя цена одного барреля нефти марки "Azeri Light" на мировом рынке составила 103,6 доллара США.
Энергетика
24 мая 2023 г. 11:03
Азербайджанская нефть в прошлом году подорожала в среднем на 45%

В 2022 году средняя цена одного барреля нефти марки "Azeri Light" на мировом рынке составила 103,6 доллара США.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете о выполнении государственного бюджета на 2022 год.

Согласно документу, это на 44,7% больше средней цены в 2021 году и на 21,8% больше показателя, взятого за основу при пересмотре госбюджета на 2022 год.

"На фоне неопределенности в мировой экономике и на сырьевых рынках цены на нефть и природный газ превысили прогнозы. Высокие цены на энергоносители в основном были обусловлены военными столкновениями между Россией и Украиной, введением санкций, экспортными и ценовыми ограничениями из-за конфликта, а также соглашением между странами ОПЕК+ о снижении уровня добычи нефти", - говорится в отчете.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil up 45% on average
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti ötən il orta hesabla 45 % bahalaşıb

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