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Азербайджанская нефть продожает дешеветь

Азербайджанская нефть продожает дешеветь Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,17 доллара или 0,19%, до 91,22 доллара.
Энергетика
2 ноября 2023 г. 09:35
Азербайджанская нефть продожает дешеветь

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,17 доллара или 0,19%, до 91,22 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 85,45 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price keeps falling
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti ucuzlaşmaqda davam edir

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