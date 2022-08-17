О нас

Азербайджанская нефть продолжает падать в цене

Азербайджанская нефть продолжает падать в цене Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,50 доллара США или 0,53%, до 94,11 доллара.
Энергетика
17 августа 2022 г. 10:28
Азербайджанская нефть продолжает падать в цене

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,50 доллара США или 0,53%, до 94,11 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по 92,34 доллара.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani oil price keeps falling
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti ucuzlaşmaqda davam edir

Другие новости из категории

Shell временно закроет нефтепровод между Мексиканским заливом и США
Shell временно закроет нефтепровод между Мексиканским заливом и США
17 августа 2022 г. 10:45
В этом году Азербайджан увеличил доход от экспорта нефтяного кокса на 32%
В этом году Азербайджан увеличил доход от экспорта нефтяного кокса на 32%
17 августа 2022 г. 10:22
Евросоюз заполнил подземные хранилища газа на 75%
Евросоюз заполнил подземные хранилища газа на 75%
17 августа 2022 г. 10:22
Азербайджан увеличил доход от экспорта нефтяного битума на 19%
Азербайджан увеличил доход от экспорта нефтяного битума на 19%
17 августа 2022 г. 10:10
Нефть умеренно подорожала на данных о снижении ее запасов в США
Нефть умеренно подорожала на данных о снижении ее запасов в США
17 августа 2022 г. 09:42
Япония возобновила импорт нефти из России в июле
Япония возобновила импорт нефти из России в июле
17 августа 2022 г. 09:15
Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа в 4 раза
Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа в 4 раза
16 августа 2022 г. 18:44
Глава «КазМунайГаза» провел встречу с президентом SOCAR в Баку и посетил активы компании в Батуми
ФотоГлава «КазМунайГаза» провел встречу с президентом SOCAR в Баку и посетил активы компании в Батуми
16 августа 2022 г. 18:44
Азербайджан сократил экспорт нефтепродуктов более чем в 2 раза
Азербайджан сократил экспорт нефтепродуктов более чем в 2 раза
16 августа 2022 г. 18:32
Азербайджан за 7 месяцев экспортировал более 16 млн тонн нефти
Азербайджан за 7 месяцев экспортировал более 16 млн тонн нефти
16 августа 2022 г. 18:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi