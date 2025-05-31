Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $0,86 или 1,28%, составила $66,29.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $0,86 или 1,28%, составила $66,29.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent составила $63,83.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на $0,83 или 1,26%, составив $65,09.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.