Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

Энергетика
14 августа 2025 г. 09:18
Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,73 или 1,08% - до $66,72.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $66,91.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $0,71 или 1,08% - до $65,18 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

