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Азербайджанская нефть превысила отметку в 120 долларов

Азербайджанская нефть превысила отметку в 120 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 3,52 доллара США или 3%, до 121,74 доллара
Энергетика
19 июля 2022 г. 09:39
Азербайджанская нефть превысила отметку в 120 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 3,52 доллара США или 3%, до 121,74 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 105,77 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price hits $120-mark
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 120 dolları keçib

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