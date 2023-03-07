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Азербайджанская нефть превысила отметку в 88 долларов

Азербайджанская нефть превысила отметку в 88 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,96 доллара США или 1,10%, до 88,04 доллара.
Энергетика
7 марта 2023 г. 09:54
Азербайджанская нефть превысила отметку в 88 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,96 доллара США или 1,10%, до 88,04 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 86,40 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price settles above $88
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 88 dolları keçib

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