О нас

Азербайджанская нефть подорожала 

Азербайджанская нефть подорожала  Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,61 доллара или 3,45%, до 78,26 доллара
Энергетика
6 мая 2023 г. 12:27
Азербайджанская нефть подорожала 

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,61 доллара или 3,45%, до 78,26 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 75,3 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti bahalaşıb

Другие новости из категории

Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
6 мая 2023 г. 12:45
Парвиз Шахбазов: Начало добычи с Центрально-Восточный Азери ожидается в следующем году
Парвиз Шахбазов: Начало добычи с "Центрально-Восточный Азери" ожидается в следующем году
6 мая 2023 г. 12:27
Министр: В нефтегазовый сектор Азербайджана вложено 89 млрд долларов иностранных инвестиций
Министр: В нефтегазовый сектор Азербайджана вложено 89 млрд долларов иностранных инвестиций
6 мая 2023 г. 12:23
Лео Докерти: Азербайджан выполняет стабилизирующую роль в регионе
Лео Докерти: Азербайджан выполняет стабилизирующую роль в регионе
5 мая 2023 г. 23:39
Состоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО "Азеришыг"
5 мая 2023 г. 22:58
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12
Цены на нефть ускорили рост до более чем на 2%
Цены на нефть ускорили рост до более чем на 2%
5 мая 2023 г. 17:05
Министр совместно с региональным президентом ВР посадил дерево в Самухе
ФотоМинистр совместно с региональным президентом ВР посадил дерево в Самухе
5 мая 2023 г. 15:46
Equinor приостановила работу завода по производству СПГ Hammerfest LNG
Equinor приостановила работу завода по производству СПГ Hammerfest LNG
5 мая 2023 г. 15:39
BP запустила новый проект для 70 преподавателей вузов Гянджи
BP запустила новый проект для 70 преподавателей вузов Гянджи
5 мая 2023 г. 14:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi