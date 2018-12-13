Азербайджанская нефть подорожала

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 0,49 доллара или 0,78%.

Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri Light составляет 63,01 доллара/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).