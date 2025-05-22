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Азербайджанская нефть подорожала

Азербайджанская нефть подорожала Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $0,1 или 0,15% - до $67,27.
Энергетика
22 мая 2025 г. 09:39
Азербайджанская нефть подорожала

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $0,1 или 0,15% - до $67,27.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent составила $65,37.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $0,08 или 0,12%, составив $65,95.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti bahalaşıb

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