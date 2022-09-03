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Азербайджанская нефть подорожала в цене

Азербайджанская нефть подорожала в цене Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,93 доллара США или 2,02%, до 97,53 доллара.
Энергетика
3 сентября 2022 г. 08:49
Азербайджанская нефть подорожала в цене

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,93 доллара США или 2,02%, до 97,53 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по 92,36 доллара.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 2 dollara qədər bahalaşıb

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