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Азербайджанская нефть подорожала почти на 2%

Азербайджанская нефть подорожала почти на 2%
Энергетика
26 марта 2024 г. 11:27
Азербайджанская нефть подорожала почти на 2%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,42 доллара или 1,6%, до 88,59 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила 86,69 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price rises almost 2%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 2 %-ə yaxın artıb

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