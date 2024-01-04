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Азербайджанская нефть подорожала почти на 2 доллара

Азербайджанская нефть подорожала почти на 2 доллара Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,88 доллара США или на 2,3% и составила 82,07 доллара США.
Энергетика
4 января 2024 г. 10:47
Азербайджанская нефть подорожала почти на 2 доллара

Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,88 доллара США или на 2,3% и составила 82,07 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов мартовские фьючерсы на нефть марки Brent составили 78,81 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price rises by almost $2
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 2 dollara yaxın bahalaşıb

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