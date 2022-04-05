Азербайджанская нефть подорожала почти на 2%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,86 доллара США или 1,68%, до 112,44 доллара.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,86 доллара США или 1,68%, до 112,44 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 104,39 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.