О нас

Азербайджанская нефть подорожала на 2%

Азербайджанская нефть подорожала на 2% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 1,63 доллара или 1,7%, до 97,49 доллара.
Энергетика
15 сентября 2022 г. 10:19
Азербайджанская нефть подорожала на 2%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 1,63 доллара или 1,7%, до 97,49 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 93,91 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price up nearly 2%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 2 %-dək bahalaşıb

Самое важное

В Агалы спустя 29 лет прозвучал первый звонок
ФотоВ Агалы спустя 29 лет прозвучал первый звонок
15 сентября 2022 г. 09:57
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
14 сентября 2022 г. 19:13
МО Азербайджана: Наши позиции в Лачыне подвергаются обстрелу из артустановок и минометов
МО Азербайджана: Наши позиции в Лачыне подвергаются обстрелу из артустановок и минометов
14 сентября 2022 г. 18:28
МО: К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация
МО: К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация
14 сентября 2022 г. 18:22
Азербайджан готов передать Армении до 100 тел военнослужащих в одностороннем порядке
Азербайджан готов передать Армении до 100 тел военнослужащих в одностороннем порядке
14 сентября 2022 г. 16:20
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подвергаются обстрелу
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подвергаются обстрелу
14 сентября 2022 г. 15:13
Президент: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня
Президент: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня
14 сентября 2022 г. 14:15
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подвергаются артобстрелу
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подвергаются артобстрелу
14 сентября 2022 г. 13:11
Погибшие в результате армянской провокации военнослужащие Азербайджана
Погибшие в результате армянской провокации военнослужащие Азербайджана
14 сентября 2022 г. 10:32
МО: Подразделения Азербайджанской армии подверглись обстрелу в Кяльбаджаре и Лачыне
МО: Подразделения Азербайджанской армии подверглись обстрелу в Кяльбаджаре и Лачыне
14 сентября 2022 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi