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Азербайджанская нефть подорожала на 2,5%

Азербайджанская нефть подорожала на 2,5% 09:28
Энергетика
31 октября 2024 г. 09:34
Азербайджанская нефть подорожала на 2,5%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,79 доллара или 2,49% - до 73,66 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 73 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price nears $74
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 74 dollara yaxınlaşır

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