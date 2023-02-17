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Азербайджанская нефть подорожала на 1%

Азербайджанская нефть подорожала на 1% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,76 доллара или 0,88%, до 87,48 доллара.
Энергетика
17 февраля 2023 г. 09:39
Азербайджанская нефть подорожала на 1%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,76 доллара или 0,88%, до 87,48 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 85,14 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price rises about 1% 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 1 %-dək bahalaşıb

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