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Азербайджанская нефть подорожала на 1%

Азербайджанская нефть подорожала на 1% Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,9 доллара за баррель или 1,2%, до 77,01 доллара.
Энергетика
18 сентября 2024 г. 09:39
Азербайджанская нефть подорожала на 1%

Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,9 доллара за баррель или 1,2%, до 77,01 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 73,35 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price up by 1%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 1% bahalaşıb

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