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Азербайджанская нефть подорожала на 0,6%

Азербайджанская нефть подорожала на 0,6% 11:24
Энергетика
7 января 2025 г. 09:49
Азербайджанская нефть подорожала на 0,6%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $0,48 или 0,6% до $79,48.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $76,24.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price settles above $79
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 79 dolları keçib

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