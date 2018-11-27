Азербайджанская нефть подорожала более чем на 3%

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 1,88 доллара или 3,07%.

Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 63,13 доллара/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).