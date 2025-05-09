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Азербайджанская нефть подорожала более чем на 2%

Азербайджанская нефть подорожала более чем на 2% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,33 доллара, или 2,1% до 64,58 доллара США.
Энергетика
9 мая 2025 г. 11:03
Азербайджанская нефть подорожала более чем на 2%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,33 доллара, или 2,1% до 64,58 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent составила 62,32 доллара США.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на 1,37 доллара, или 2,22%, составив 63,07 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 70 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 2 %-dən çox artıb

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