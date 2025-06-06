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Азербайджанская нефть подорожала более чем на 1%

Азербайджанская нефть подорожала более чем на 1% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,77 доллара, или 1,12% до 69,24 доллара США.
Энергетика
6 июня 2025 г. 10:43
Азербайджанская нефть подорожала более чем на 1%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,77 доллара, или 1,12% до 69,24 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила 67,24 доллара США.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на 0,8 доллара, или 1,19%, составив 67,93 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 70 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil grows over 1%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 1 %-dən çox artıb

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