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Азербайджанская нефть подорожала более чем на 1%

Азербайджанская нефть подорожала более чем на 1% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,86 доллара, или 1,18% до 73,35 доллара США.
Энергетика
27 июня 2025 г. 10:06
Азербайджанская нефть подорожала более чем на 1%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,86 доллара, или 1,18% до 73,35 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила 69,85 доллара США.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на 0,84 доллара, или 1,18%, составив 72,01 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 70 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil grows over 1%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti bahalaşıb

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