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Азербайджанская нефть подорожала

Азербайджанская нефть подорожала Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 0,27 доллара или 0,24%, до 114,18 доллара.
Энергетика
14 июля 2022 г. 10:38
Азербайджанская нефть подорожала

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 0,27 доллара или 0,24%, до 114,18 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 99,57 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azeri Light oil price slightly up
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

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