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Азербайджанская нефть подорожала почти на 1 доллар

Азербайджанская нефть подорожала почти на 1 доллар Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,72 доллара США или 0,85%, до 85,45 доллара.
Энергетика
10 марта 2023 г. 09:59
Азербайджанская нефть подорожала почти на 1 доллар

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,72 доллара США или 0,85%, до 85,45 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 81,09 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price up about $1
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 1 dollara yaxın bahalaşıb

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