О нас

Азербайджанская нефть подешевела

Азербайджанская нефть подешевела Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 1,37 доллара или 1,67%, до 80,70 доллара.
Энергетика
5 января 2024 г. 10:35
Азербайджанская нефть подешевела

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 1,37 доллара или 1,67%, до 80,70 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила 77,59 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Самое важное

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачыне
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачыне
4 января 2024 г. 18:20
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
4 января 2024 г. 13:56
В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск
В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск
3 января 2024 г. 11:13
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
2 января 2024 г. 09:49
Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак
Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа объединила всех азербайджанцев в единый кулак
1 января 2024 г. 00:16
Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела
Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела
1 января 2024 г. 00:11
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу
1 января 2024 г. 00:05
Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на зеленую энергию
Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на "зеленую" энергию
1 января 2024 г. 00:03
Ильхам Алиев: В будущем году в производство продукции военного назначения будет вложен как минимум один миллиард манатов
Ильхам Алиев: В будущем году в производство продукции военного назначения будет вложен как минимум один миллиард манатов
1 января 2024 г. 00:00
Президент: Руководство Армении должно вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев
Президент: Руководство Армении должно вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев
31 декабря 2023 г. 23:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi