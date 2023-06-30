О нас

Азербайджанская нефть подешевела

Азербайджанская нефть подешевела Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,07 доллара или 0,09%, до 76,97 доллара.
Энергетика
30 июня 2023 г. 09:23
Азербайджанская нефть подешевела

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,07 доллара или 0,09%, до 76,97 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 74,64 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

Другие новости из категории

Цена азербайджанской нефти превысила 77 долларов
Цена азербайджанской нефти превысила 77 долларов
29 июня 2023 г. 10:33
Нефть марки Brent подешевела до 73,6 долларов за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 73,6 долларов за баррель
29 июня 2023 г. 09:45
Госминистр нефти Пакистана: Соглашение с Азербайджаном поможет решить нашу газовую проблему зимой
Госминистр нефти Пакистана: Соглашение с Азербайджаном поможет решить нашу газовую проблему зимой
28 июня 2023 г. 20:12
Цены на нефть выросли после публикации статистики в США
Цены на нефть выросли после публикации статистики в США
28 июня 2023 г. 15:50
Уганда может начать добычу нефти на проекте Tilenga через два года
Уганда может начать добычу нефти на проекте Tilenga через два года
28 июня 2023 г. 13:43
Норвегия разрешила новые нефтегазовые проекты на континентальном шельфе
Норвегия разрешила новые нефтегазовые проекты на континентальном шельфе
28 июня 2023 г. 12:48
Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти в США
Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти в США
28 июня 2023 г. 09:51
Цена азербайджанской нефти упала до 76 долларов
Цена азербайджанской нефти упала до 76 долларов
28 июня 2023 г. 09:30
По ТАР транспортировано 25 млрд кубометров азербайджанского газа
По ТАР транспортировано 25 млрд кубометров азербайджанского газа
27 июня 2023 г. 13:40
Азербайджанская нефть превысила отметку в 77 долларов
Азербайджанская нефть превысила отметку в 77 долларов
27 июня 2023 г. 09:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi