​Азербайджанская нефть подешевела

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти Azeri LT CIF, транспортируемая через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемая на мировых рынках, подешевела на 1,58% или 1,04 долларов. Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF достигла 64,86 долларов/баррель.

В конце прошлой недели азербайджанская нефть стоила 67,16 долларов/баррель, вчера - 65,90 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).