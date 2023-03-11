О нас

Азербайджанская нефть подешевела

Азербайджанская нефть подешевела Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,66 доллара или 0,77%, до 84,79 доллара.
Энергетика
11 марта 2023 г. 10:25
Азербайджанская нефть подешевела

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,66 доллара или 0,77%, до 84,79 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 82,78 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Самое важное

Ильхам Алиев встретился с президентом Болгарии в формате видеоконференции 
ФотоИльхам Алиев встретился с президентом Болгарии в формате видеоконференции 
11 марта 2023 г. 11:37
Министр: Азербайджанская армия примет все необходимые решительные меры для пресечения любой провокации
Министр: Азербайджанская армия примет все необходимые решительные меры для пресечения любой провокации
11 марта 2023 г. 11:07
Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций
Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций
10 марта 2023 г. 19:17
Аль-Тувейджри: Международные организации должны содействовать восстановлению освобожденных территорий
Аль-Тувейджри: Международные организации должны содействовать восстановлению освобожденных территорий
10 марта 2023 г. 12:15
Началась регистрация на Бакинский марафон 2023
Началась регистрация на "Бакинский марафон 2023"
10 марта 2023 г. 11:21
Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном
Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном
9 марта 2023 г. 14:10
Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе
Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе
9 марта 2023 г. 13:06
Официальный Баку ответил МИД Армении
Официальный Баку ответил МИД Армении
9 марта 2023 г. 12:25
Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
ФотоИльхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
8 марта 2023 г. 20:25
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
7 марта 2023 г. 20:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi