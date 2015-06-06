​Азербайджанская нефть подешевела

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти Azeri LT CIF, транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, подешевела на 0,33%, или 0,205 долларов.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF достигла 62,445 долларов/баррель.

В конце прошлой недели азербайджанская нефть стоила 65,30 долларов/баррель, вчера - 62,65 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).