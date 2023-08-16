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Азербайджанская нефть подешевела почти на 2%

Азербайджанская нефть подешевела почти на 2% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,73 доллара или 1,9%, до 89,13 доллара.
Энергетика
16 августа 2023 г. 10:38
Азербайджанская нефть подешевела почти на 2%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,73 доллара или 1,9%, до 89,13 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 84,71 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls by about 2%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 2 %-dək ucuzlaşıb

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