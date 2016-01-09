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    Азербайджанская нефть подешевела на 5%

    Стоимость нефти марки Azeri LT CIF составила 34,00 доллара/баррель

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти Azeri LT CIF, транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, подешевела на 5% или 1,79 доллара.

    Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 34,00 доллара/баррель.

    Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).

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