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Азербайджанская нефть подешевела на 5%

Азербайджанская нефть подешевела на 5% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке cнизилась на 3,94 доллара или 4,98%, до 75,10 доллара США.
Энергетика
4 мая 2023 г. 10:00
Азербайджанская нефть подешевела на 5%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке cнизилась на 3,94 доллара или 4,98%, до 75,10 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Накануне июльские фьючерсы на нефть марки Brent торговались по 72,33 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls by 5%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 5 % ucuzlaşıb

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