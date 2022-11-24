О нас

Азербайджанская нефть подешевела на 5%

Азербайджанская нефть подешевела на 5% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 4,31 доллара или 4,73%, до 86,78 доллара.
Энергетика
24 ноября 2022 г. 10:17
Азербайджанская нефть подешевела на 5%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 4,31 доллара или 4,73%, до 86,78 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 85,22 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls about 5%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 5 %-dək ucuzlaşıb

Другие новости из категории

Многие страны ЕС предлагают установить потолок цен на нефть из РФ в $65-70
Многие страны ЕС предлагают установить потолок цен на нефть из РФ в $65-70
24 ноября 2022 г. 10:54
Нефть подешевела в ожидании решения по потолку цен на сырье из РФ
Нефть подешевела в ожидании решения по "потолку цен" на сырье из РФ
24 ноября 2022 г. 09:53
Газпром и SOCAR обсудили вопросы сотрудничества
"Газпром" и SOCAR обсудили вопросы сотрудничества
23 ноября 2022 г. 18:40
Евросоюз полностью заместил выбывшие поставки российского газа
Евросоюз полностью заместил выбывшие поставки российского газа
23 ноября 2022 г. 17:11
Нефть подешевела на неопределенности вокруг поставок и спроса
Нефть подешевела на неопределенности вокруг поставок и спроса
23 ноября 2022 г. 15:59
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Цены на газ в Европе выросли на 6,5%
Цены на газ в Европе выросли на 6,5%
23 ноября 2022 г. 12:27
TAP максимально увеличил предлагаемую рынку мощность
TAP максимально увеличил предлагаемую рынку мощность
23 ноября 2022 г. 10:50
Bloomberg: Европа может избежать газового кризиса в 2022 и 2023 годах
Bloomberg: Европа может избежать газового кризиса в 2022 и 2023 годах
23 ноября 2022 г. 10:30
Стоимость азербайджанской нефти превысила 91 доллар
Стоимость азербайджанской нефти превысила 91 доллар
23 ноября 2022 г. 10:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi