Азербайджанская нефть подешевела на 3%

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке понизилась на 2,16 доллара или 3,18%.
Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 65,78 доллара/баррель.
Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).
Günel AbbasovaАвтор новости