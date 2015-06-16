​Азербайджанская нефть подешевела на 2%

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость азербайджанской нефти Azeri LT CIF, транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, снизилась на 2,01% или 1,31 долларов. Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF достигла 63,86 долларов/баррель.

В конце прошлой недели и вчера азербайджанская нефть стоила 65,17 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).