Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Азербайджанская нефть подешевела на $1

    Энергетика
    • 24 апреля, 2026
    • 09:44
    Азербайджанская нефть подешевела на $1

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,09 или 0,96% - до $112,02.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $110,94.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $1,15 или 1,04% - до $108,94 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год экспортная цена на нефть заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Нефть марки Azeri Light Нефть марки Brent Цена на нефть Мировой рынок
    Azərbaycan nefti 1 dollar ucuzlaşıb
    Azeri Light crude drops to $112.02 per barrel

    Последние новости

    В регионе
    Футбол
    Происшествия
    Армия
    Другие страны
    Спорт
    В регионе
    Фото

    Внешняя политика
    Индивидуальные
    Лента новостей