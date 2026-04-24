Азербайджанская нефть подешевела на $1

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,09 или 0,96% - до $112,02.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $110,94.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $1,15 или 1,04% - до $108,94 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год экспортная цена на нефть заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.