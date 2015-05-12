​Азербайджанская нефть подешевела на 1 доллар

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемая через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемая на мировых рынках, подешевела на 1,53% или 1,01 доллара.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" равна 65,19 долларов/баррель.

В конце прошлой недели нефть стоила 66,20 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена на "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).